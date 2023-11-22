Muhtarı neden öldürdüğünü itiraf etti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde husumetli olduğu muhtar Duran Keleşi çay ocağında tabanca ile vurarak öldüren Hüseyin N. jandarmadaki ifadesinde muhtarı neden öldürdüğünü anlattı.

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18 kilometre uzaklıktaki Tanoba beldesinde yaşayan Duran Keleş ve Hüseyin N. arasında Karaağaç İlkokulunda okuyan çocuklarının yaklaşık 1 ay önce okulda kavga etmesi nedeniyle husumet oluştu.

Muhtar Keleş kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Hüseyin N.den şikayetçi oldu. Daha önce de benzer suçlardan ceza alan Hüseyin N., muhtardan şikayetinden vazgeçmesini istedi. Ancak muhtar bu talebi kabul etmedi.

Dün saat 19.30 sıralarında Fevzi Paşa Mahallesi muhtarı Keleş, sahibi olduğu berber dükkanı önünde tekstil işçisi Hüseyin N. ile yeniden tartıştı. Daha sonra çay ocağına giden ikilinin tartışması burada da sürdü.

Tartışma sırasında Hüseyin N. yanındaki tabancayı çekip, Duran Keleşe 5 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Keleş, kurtarılamadı.

MUHTAR ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Muhtarı vurduktan sonra kaçan Hüseyin N. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ormanda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Hüseyin N., bugün yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Hüseyin N.ye çelik yelek giydirildi.

Daha önce hakaret ve 2 de basit yaralamadan suç kaydı bulunan Hüseyin N.nin jandarmadaki ifadesinde, çocukların kavgası nedeniyle husumetli olduğu muhtarla kendisi hakkındaki şikayetini geri çekmediği için tartıştıklarını belirterek, “Muhtar hakaret ettiğimi iddia ederek benden şikayetçi olmuştu. Şikayetini geri çekmesini istedim. Bu sebeple tartıştık. Tartışma sırasında küfürleşme yaşandı. Tabancayı çıkarıp ateş ettim” dedi. (DHA)