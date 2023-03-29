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Nisan ayı gelirken 3 metre karla mücadele

Van'ın Saray ilçesinde, kış boyunca biriken kar kütleleri temizlenirken, bazı noktalarda 3 metreyi bulan karlı yollarda çalışma yapılıyor.

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Nisan ayı gelirken 3 metre karla mücadele

İran sınırındaki Saray ilçesinde mart ayında da karla mücadele çalışması yürütülüyor. Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçenin 2 bin 700 rakımlı bölgelerinde, çığlı tehlikesi bulunan yollarda ve karın 3 metreyi bulduğu noktalarda çalışma yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefi Muhammed Akın, kış boyunca biriken kar kütleleri ile kapanan yolların iş makineleriyle temizlendiğini söyledi. (DHA)

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