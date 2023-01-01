On göçmeni denize atıp ortadan kayboldular
Akdeniz’deki Girit Adası yakınlarında bu sabah karşı on göçmeni denize atan insan kaçakçıları ortadan kayboldu, göçmenlerin İstanbul’da yaşayan Kongolu göçmenler olduğu ve bir kadın göçmenin ise ayağının kırık olduğu belirtildi. Göçmenleri bölgedeki balıkçılar kurtardı.
Akdeniz'deki Girit Adası yakınlarında bu sabah karşı meydana gelen olayda 10 göçmenin sürat teknesinden Kandiye limanı yakınlarında denize atıldıkları ve sürat teknesinin ortadan kaybolduğu belirtildi.
Göçmenlerin bağırarak yardım istemesi üzerine bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak limana götürüldükleri oradan ambulanslarla hastaneye taşındıkları belirtildi. Bir kadın göçmenin ayağının kırık olduğu belirtildi.
Göçmenlerin İstanbul'da yaşayan Kongo vatandaşları oldukları ve yüksek miktarlarda insan kaçakçılarına para ödeyerek Girit'e getirildikleri öğrenildi.
Yunanistan sahil güvenliği göçmen kaçakçılarının yakalanması için soruşturma başlattı.