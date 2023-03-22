Ortaçağ dönemine ait 757 altın sikke ele geçirildi
Aydın'nda Jandarma ekipleri Efeler ilçesinde durdurduğu bir otomobile yaptığı aramada 14. yüzyıl Ortaçağ dönemine ait 757 altın sikke ele geçirdi.
Aydın Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmada içinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu. Jandarma ekipleri, otomobile yaptığı aramada 14. Yüzyıl Ortaçağ dönemi 757 altın sikke ele geçirdi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.