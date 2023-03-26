Otobüs, aracı sürükledi ardından durağa girdi

Kağıthane'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüs, bir iş yerinin tentesine çarptıktan sonra park halindeki bir otomobili sürükledi. Otomobil merdiven boşluğuna düşerken, otobüs durağa çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Aydın (60) yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı özel halk otobüsü, yokuş aşağı indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin tentesine çarptıktan sonra park halindeki bir otomobili sürükledi. Bir süre sürüklenen otomobil merdiven boşluğuna düşerken, otobüs bir durağa çarparak durabildi.

Kazada sürücü Sinan Aydın yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından otobüs vinç ile otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı