Otomobille önünü kestiği kadın tarafından öldürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde E.A. otomobiliyle seyir halindeyken, Mustafa Teksögüt tarafından yolu kesildi. Aracından inen kadın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Teksöğüt'e tabancayla ateş açarak öldürdü.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Mustafa Teksöğüt 09 BM 830 plakalı aracı ile Camiatik Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde üç yıldır rahatsız ettiği Esra A.'nın içinde bulunduğu 09 BL 206 plakalı otomobilin önünü kesti.

İkili arasında çıkan tartışma sonrası aracından silahını alan Esra A., Teksöğüt'e üç el ateş etti. Çevredekiler göğsü ve boynuna isabet eden iki kurşun ile yere yığılan Teksöğüt için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Mustafa Teksöğüt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Esra A. İse olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Esra A.'nın uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen Mustafa Teksöğüt hakkında daha öncede polise şikayette bulunduğu öğrenilirken, Teksöğüt'ün ise 25 ayrı suçtan dosyasının olduğu ve olay sırasında aracında silahının bulunduğu da belirlendi.

İlginizi Çekebilir Kocasını öldürdü iddiasıyla gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir Tüfekle oynarken 13 yaşındaki çocuğu öldürdü