Abone Ol

Otomobille önünü kestiği kadın tarafından öldürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde E.A. otomobiliyle seyir halindeyken, Mustafa Teksögüt tarafından yolu kesildi. Aracından inen kadın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Teksöğüt'e tabancayla ateş açarak öldürdü.

Latif SANSÜR
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Otomobille önünü kestiği kadın tarafından öldürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Mustafa Teksöğüt 09 BM 830 plakalı aracı ile Camiatik Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde üç yıldır rahatsız ettiği Esra A.'nın içinde bulunduğu  09 BL 206 plakalı otomobilin önünü kesti.

image small

İkili arasında çıkan tartışma sonrası aracından silahını alan Esra A., Teksöğüt'e üç el ateş etti. Çevredekiler göğsü ve boynuna isabet eden iki kurşun ile yere yığılan Teksöğüt için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Mustafa Teksöğüt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Esra A. İse olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

image small

Esra A.'nın uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen Mustafa Teksöğüt hakkında daha öncede polise şikayette bulunduğu öğrenilirken, Teksöğüt'ün ise 25 ayrı suçtan dosyasının olduğu ve olay sırasında aracında silahının bulunduğu da belirlendi.

Kocasını öldürdü iddiasıyla gözaltına alındıİlginizi ÇekebilirKocasını öldürdü iddiasıyla gözaltına alındıTüfekle oynarken 13 yaşındaki çocuğu öldürdüİlginizi ÇekebilirTüfekle oynarken 13 yaşındaki çocuğu öldürdü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam