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Otopark kavgası: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında otopark yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 5 zanlı gözaltına alındı.

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Otopark kavgası: 6 yaralı

Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde evin önüne araç park etme meselesinden iki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle son bulan kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. (AA)

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