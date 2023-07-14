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Panik anları… Yolcu otobüsünün önünü kesip ateş ettiler

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, araçla yolcu otobüsünün önünü kesen 4 kişi, ateş açtı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken, yolcuların yaşadığı korku dolu anlar, kameraya yansıdı.

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Kocaeli’de gerçekleşen olay, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunda meydana geldi. İstanbul’dan Sinop’a giden bir yolcu otobüsünü önünü araçla kesen 4 kişi, camlara doğru ateş açtı.

Otobüsün camları kırılırken, yolcular büyük korku yaşadı. Şüpheliler hızla bölgeden uzaklaştı. Bir yolcunun kamerasına yansıyan saldırı sonrası kaçan şüpheliler aranıyor. (DHA)

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