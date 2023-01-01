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Pazarcılara silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesindeki semt pazarında tezgah açan Turgay A. (40) ile Yakup B. (39) silahlı saldırıda yaralandı, şüpheliler kaçtı.

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Pazarcılara silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, saat 14.00 sıralarında Karasamsun Mahallesi’nde meydana geldi. Semt pazarına gelen kimliği belirsiz kişiler, pazarcılar Turgay A. ile Yakup B.’ye tabancayla ateş açtı.

2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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