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Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında polis memuru Ali Hakan Karataş hayatını kaybetti. Karataş'ın Yozgat nüfusuna kayıtlı olduğu ve Bursa Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

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Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Polis memuru Ali Hakan Karataş’ın (25) kullandığı 05 HA 485 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Karataş, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı kentteki özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali Hakan Karataş’ın Yozgat nüfusuna kayıtlı olduğu ve Bursa Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi. (AA)

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