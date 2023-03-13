Abone Ol

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan genç kız, hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi

Şekerli Mahallesi’nde inşaat halindeki evinde temizlik yapan Suzan T. (16) açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etti.

Akıma kapılarak ağır yaralanan genç kız, yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedavi altına alınan Suzan T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kızın yakınları, hastane bahçesinde gözyaşı döktü. (AA)

Baba ve oğlu feci şekilde can verdiİlginizi ÇekebilirBaba ve oğlu feci şekilde can verdi10 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdiİlginizi Çekebilir10 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam