Şanlıurfa’da seçim bürosu açılışı gerginliği: 12 gözaltı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçim bürosu açılışında Yeşil Sol Parti üyeleri ile Jandarma arasında gerginlik yaşandı. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

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PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın 4 Nisan olan doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesi’nde toplanan Yeşil Sol Parti üyesi bir grup, seçim bürosu açmak istedi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Bölgede güvenlik önlemi alan Jandarma ekibi, toplanan gruba Şanlıurfa Valiliği’nin 1-5 Nisan tarihleri arasında kent genelinde gösteri, yürüyüş ve etkinliklere yasak getirildiği yönündeki kararını hatırlatıldı. Ancak yasağa ve uyarılara rağmen dağılmayan grup seçim bürosunu müzik eşliğinde açmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

Jandarma, kalabalığa biber gazı ve TOMA’dan sıkılan tazyikli suyla müdahalede bulundu. Yaşanan gerginlikte aralarında HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış’ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten gözaltına alınanlar İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

ÖMERLİ MAHALLESİNE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANDI

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın kutlanmak istenen doğum günü nedeniyle Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi giriş-çıkışlara kapatıldı. Öcalan’ın doğduğu evin çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri ise sürüyor. (DHA)

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