Saros’ta ‘Sessiz Gemi’ protestosu

BOTAŞ'ın Saros Körfezi'ndeki FSRU Limanı'na karşı çıkan gönüllüler, "Kalbimiz depremdeki kayıplarımız ve yaralılarımız için atarken, arkamıza baktığımızda cennet körfezimizin sığ sularında zorla sürükleyerek ilerletilen bir gemi gördük" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

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Edirne’de, mahkemenin 1. ÇED olumlu kararını iptal etmesine rağmen Saros Körfezi’nde, FSRU Liman inşaatı son hızla devam ederken, Liman inşaatına karşı çıkan çevreciler, ‘Saros’a adalet! Saros’uma dokunma’ pankartı açarak bölgede eylem yaptı.

“SAROS’U KATLETMEYE ANT İÇMİŞ OLANLAR, BİLİMİ-HUKUKU ÖNCELİK SIRASINA ALMADI”

BOTAŞ’ın başlattığı Saros Körfezi’ndeki FSRU Limanı inşaatı tüm itirazlara rağmen tamamlandı. Bölgede, basın açıklaması yapan Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi üyeleri, şunları kaydetti;

*Bugüne kadar hep, Körfezin FSRU denilen Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi limanı ve boru hattı projesi için uygun olmadığını ispatlamak adına sunduğumuz tüm verilerin, bilimsel ve hukuka dayalı olmasına özen gösterdik.

Ama maalesef Saros'u katletmeye ant içmiş olanlar, bilimi ve hukuku hiçbir zaman öncelik sırasına almadıkları için çığlıklarımızı duymazdan geldiler.

“FAY HATTI ÜZERİNE SON HIZLA İNŞA ETTİLER”

*Katar'ın gazını Avrupa'ya sevk etmek için Edirne'den Çanakkale'ye tüm bölgeyi ve insanlarını çevresel, bilimsel ve hukuksal adaletsizliğe maruz bıraktılar. Bu devasa ticari limanı Saros Denizi'ni katlederek, tarım arazilerimizi yok ederek acımasızca, fay hattı üzerine son hızla inşa ettiler.

“SAROS’U ENERJİ TRANSFER BÖLGESİ, TRAKYA’YI HUB ALANI İLAN ETTİLER”

*Proje başlamadan BOTAŞ'ın açıklamalarında ve ÇED raporunda günde 28 milyon metreküp üretim yapılacak, günde bir gemi ya gelir ya gelmez diyorlardı. Proje bittiğinde geldiğimiz noktada ise daha geçen ay yapılan anlaşmalarla LNG taşımacılığında Saros'u Enerji transfer bölgesi Trakya'yı hub alanı ilan ettiler.

*Umman'dan 10 yıl süreyle, yıllık 1,4 milyar metreküp, Bulgaristan ile 13 yıllık süreyle yıllık 1,5 milyar metreküp uzun yıllara yansıyacak uluslararası anlaşmalar yaptılar.

Bulgaristan Enerji Bakanı imzalanan anlaşmayı “tarihi bir belge” olarak nitelendirerek, Türkiye'ye kadar ulaşacak gaz miktarlarından bizler de yararlanabileceğiz diyerek mutluluğunu ifade etti!

“KAZANAN BAŞKA ÜLKELER, KATLEDİLEN HEP BİZİM ÜLKEMİZ”

“Kazanan başka ülkeler ama katledilen hep bizim denizimiz hep bizim doğamız!” tepkisinin dile getirildiği açıklamanın devamında ise şöyle denildi;

*Daha kaç felaket yaşamamız gerekiyor bu ağır bedelleri canımızla ödememek için?

Hani bu FSRU limanı sadece Trakya ve Marmara bölgesinin gaz ihtiyacı için yapılmıştı? Hani bölge halkı için yüksek istihdam kaynağı olacaktı?”

DEPREM ACISININ YAŞANDIĞI GÜNLERDE SAROS’A GİREN GEMİ

Ülkenin deprem acısını yaşadığı günlerde, körfezdeki FSRU limanına, bir ilk olmasına rağmen sessiz sedasız giren gemiye dikkat çeken çevreciler protestolarında şu ifadelere yer verdi, “Geçtiğimiz günlerde yüreğimiz paramparça, kalbimiz depremdeki kayıplarımız ve yaralılarımız için atarken, arkamıza baktığımızda cennet körfezimizin sığ sularında zorla sürükleyerek ilerletilen bir gemi gördük…

“YARA-YIKA PARÇALAYIP EZEREK İLERLEDİ”

*Saros'un her daim olan güçlü dip akıntıları nedeniyle, yaz boyu gemi geçişi için hazırladıkları geçiş güzergahı kumullarla kapandı. Daha ilk günden Saros'a zarar vermeye başladılar! Gemi etrafında 5 kılavuzla iple çekilerek zorla sürüklenirken dip kumullarını, dip florasını, balıkların yuvalarını yara- yıka parçalayıp ezerek ilerledi. 38 binden fazla canımız gitmiş, ülke yangın yeri, sonsuz yas içindeyiz!

“ÜLKE YARDIM SEFERBERLİĞİNDEYKEN… BELLİ Kİ BİR ACELELERİ VAR”

*Can pazarında yaşayan vatandaşlarımız için yardım seferberliğindeyken, belli ki bir aceleleri var. Anlaşılan Katar'a verilen sözlerin zamanı gelmiş!

Hiçbir hassas dönemde fırsatı kaçırmıyorlar… Ve maalesef daha önce defalarca ihlal edildiği gibi yine projenin Anayasası sayılan ÇED raporunu da ihlal ediyorlar.

“RAPORLARI 3 AYLIK ARALIKLARLA SUNACAKLARDI HİÇ SUNMADILAR”

*Şimdi sayacaklarımız, daha bizim tespit ettiklerimiz, edemediğimiz daha neler var bilmiyoruz:

-İskeleyi 270 metre dediler, ihalede 320 metreye çıkardılar!

-Boru çapını 1 metreden 90 cm indirdiler.

-Proje alanını 52,3 hektar alan dediler ihtiyaç oldukça peyder pey büyüttüler, şu anki işgal alanını hesap bile edemiyoruz.

-Deniz dibi atmosferinin oksijen kaynağı deniz çayırlarını, 860 metre uzaklığa taşıyarak dikilen alana yüzde 100 uyum sağlamıştır dediler ve izleme raporlarını 3 aylık aralıklarla sunacaklardı, hiç sunmadılar.

“BU PROJENİN YER SEÇİMİ YANLIŞTIR, HATALIDIR!”

*Yeni oluşan deprem hatlarına göre yer kabuğu değiştiyse, korkunç bir gerçek ortaya çıkmıştır. 5 yıl önceki riske göre analiz edilen bölge ve yazılan ÇED raporu başta jeolojik açıdan olmak üzere daha önce incelenen tüm bilimlerden yeniden bilimsel araştırma yapılmasını talep ediyoruz!

Bilim insanlarının raporlarında dediklerine göre;

-Deniz tabanının zemin profilinin balçık, kum tabakasının gevşek orta-sıkı olduğunu deprem etkisi altında sıvılaşma nedeniyle ani oturma olabilecektir.

-Liman dolgu alanı için kaçak taş ocağından alınan taşların yeterli sertliği, basıncı, erime, aşınma direnci hesaplanmamıştır.

-Aktif fay hattı üzerine yaptığınız limanının ve boru hattının olası bir depremde yatay ve düşey etkisi hesaplanmamıştır.

-Olası bir sızıntıda 10 km çapında bölgede yangın olma ihtimali var, yangın risk önlemleri alınmamıştır.

-Bir LNG gemisi patlarsa 55 atom bombası şiddetinde etkisi olduğunu söyleyen Türkiye Denizcilik Federasyonundan görüş alınmamıştır. Biliyoruz ki siz yine bizi de bilimi de dikkate almayacaksınız… Ama biz susmayacağız, tarihe not düşüyoruz, hep söyledik yine söylüyoruz, bu projenin yer seçimi yanlıştır, hatalıdır!

“FAY HATTI ÜZERİNE TRAKYA’NIN KALBİNE YÜZER BOMBALAR KOYMAKTAN VAZ GEÇİN”

*Turizm koruma ve Geliştirme bölgesi, özel çevre koruma alanı olan Saros'un kaderi vandalizme kurban edilmemelidir…

Doğa affetmez! Doğa ile inatlaşmanın bedelini bundan sonra bizler ödemek istemiyoruz. Henüz liman açılışı yapılmamışken, yaşanan depremden ders alınmasını, başta Jeolojik açıdan olmak üzere projenin tümüyle yeniden gözden geçirilmesini, hızla yaklaşan Marmara depremi öncesinde fay hattı üzerine Trakya'nın kalbine yüzer bombalar koymaktan vazgeçilmesini talep ediyoruz…”

İLK GEMİ LİMANDA

Saros gönülleri ve Keşan Kent Konseyi üyelerinin katılımıyla yapılan açıklama sırasında tepkiye neden olan geminin FSRU limanında bağlı olduğu görüldü.

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