Sevgilisini 4 kurşunla öldürdü, ‘kaza’ diye savunma yaptı

Eskişehir'de, 4 ay önce ayrıldığı kız arkadaşı Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek öldüren Hasan Fakıoğlu'nun (22) ilk duruşması yapıldı. Sanık Fakıoğlu'nun ifadesi 'pes' dedirtti.

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Eskişehir’de, 4 ay önce ayrıldığı kız arkadaşı Ayşenur Çolakoğlu’nu (21) öldüren Hasan Fakıoğlu’nun (22) ilk duruşması yapıldı.

Duruşmada, tutuklu sanık Hasan Fakıoğlu, SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık Muhammet Ali F. ise salonda hazır bulundu.

İFADESİ ‘PES’ DEDİRTTİ

Sanık Fakıoğlu, savunmasında, Ayşenur Çolakoğlu ile yaklaşık 7-8 ay sevgililik yaşadıklarını, ayrılma kararı aldıklarını, ancak Çolakoğlu’nun ayrılmak istemediğini söyledi.

Fakıoğlu, “Olay günü Ayşenur beni aradı ve buluşmak istediğini söyledi. Kafede buluştuk, Ayşenur bana eve gidip konuşalım dedi. Ben de niyetim de hastanede kontrolden geçirmek hamilelik sürecine baktırmaktı. Taksi ile benim evime gittik. Baş başa kalınca bana hamile olmadığını söyledi. Ben de ilişkimiz bitsin dedim. Yatağımın altındaki silaha uzandı kargaşa oldu. İntihar etmeye çalıştı silahla. Silahı almaya çalmıştım kargaşa oldu. Bu sırada bir anda silah patladı. Ben ateşe ederek öldürmüş değilim. Kargaşa sırasında nasıl silahın ateş aldığını bilmiyorum, şoka girdim. Arkadaşım gelip beni kendime getirmeye çalıştı” dedi.

Sanık Fakıoğlu, ruhsatsız silahı 2008 yılında babası ve amcasının vurulmasından sonra aldığını söyledi.

BABA AĞIR CEZA ALMASINI İSTEDİ

Duruşmada söz alan Ayşenur Çolakoğlu’nun babası Mesut Çolakoğlu, sanıktan şikayetçi olduğunu ve en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Çolakoğlu, “Kızımın hayalleri vardı. Kızımla hayallerimiz vardı. Emekli olacaktım ve ona kuaför iş yeri açacaktık. Sanık kızımın hayallerini çaldı. Bu kadın cinayetidir. 4 kurşun sıkıyor, 4 kurşun sıkıyor bu nasıl kaza. Kızım bunları hak etmemişti” diye konuştu.

Duruşma, sanıkların savunmalarının tamamlanması ve avukatların beyanlarının ardından ertelendi. (DHA)

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