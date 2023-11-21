Siirt’te yıkım yapan kepçe devrildi
Siirt'te kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak istenen binada çalışma yapan kepçe devrildi. Olayda yaralanan olmazken, kepçede maddi hasar oluştu.
Siirt Bahçelievler Mahallesi Medine Caddesi üzerinde akşam saatlerinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada çalışma yapan kepçe devrildi.
Olayda operatör yara almadan kurtulurken, kepçede maddi hasar oluştu. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, devrilen kepçe, vinç yardımıyla düzeltildi. (DHA)