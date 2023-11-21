Abone Ol

Siirt’te yıkım yapan kepçe devrildi

Siirt'te kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak istenen binada çalışma yapan kepçe devrildi. Olayda yaralanan olmazken, kepçede maddi hasar oluştu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Siirt’te yıkım yapan kepçe devrildi

Siirt Bahçelievler Mahallesi Medine Caddesi üzerinde akşam saatlerinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada çalışma yapan kepçe devrildi.

Olayda operatör yara almadan kurtulurken, kepçede maddi hasar oluştu. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, devrilen kepçe, vinç yardımıyla düzeltildi. (DHA)