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Silah sesi duyuldu, bir kadın evinde ölü bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Silah sesi duyuldu, bir kadın evinde ölü bulundu

Mardin’in Yeni Kent Mahallesi’nde bir evde silah sesi duyulduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tabancayla vurulmuş halde bulunan bir çocuk annesi H.A’nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kadının eşi Z.A’nın “şüpheli” olarak arandığı öğrenildi. (AA)

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