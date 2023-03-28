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Silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaşamını yitirdi.

Yayınlanma: 09:56 - 28 Mart 2023 Güncellenme:
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Silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü

Yenişehir Mahallesi’ndeki evinin önünde henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğrayan kırsal Kırbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Şenbayram müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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