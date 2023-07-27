Şırnak’ta yürek yakan kaza

Şırnak'ta TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Şırnak-Cizre karayolunda, İbrahim Barış yönetimindeki 65 AAU 414 plakalı kamyonet Hacı Ertaş yönetimindeki 37 AAU 835 plakalı TIR ile çarpıştı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücüler İbrahim Barış ile Hacı Ertaş ile ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı. İhbarla olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)