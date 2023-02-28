Şişli’de taksi şoförü ile yolcusu arasında kavga

İstanbul Şişli'de taksi şoförü ve yolcusu arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

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Olay, öğlen saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 THJ plakalı taksinin şoförü Musa Ç. ve yolcusu Ünal B. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taksici Musa Ç., aracından aldığı sopayla yolcusu Ünal B.’ye saldırdı. Çevredeki vatandaşların ayırmasıyla son bulan kavga da Ünal B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri taksici Musa Ç.’yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken, Ünal B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralanan yolcunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis merkezinde yapılan araştırmaların ardından taksi sürücüsü Musa Ç.’nin daha önce de çeşitli suçlardan 12 sabıkası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. (DHA)

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