Abone Ol

Adana’da maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 yaralı 

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Ramazan A., otogar içerisinde yüzleri maskeli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğrayıp, yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Adana’da maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 yaralı 

Olay, saat 01.00 sıralarında Ceyhan Otogarı’nda meydana geldi. Peronda bekleyen Ramazan A., motosikletle yanına yaklaşan yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Bacağından ve sırtından vurulan Ramazan A. kanlar içerisinde yığılırken, şüpheliler ise kaçtı.

Ramazan A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

3 aylık eşine satırla saldırdıİlginizi Çekebilir3 aylık eşine satırla saldırdı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam