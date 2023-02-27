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Adıyaman’da dağların arasından geçen fay kırığı havadan görüntülendi

Depremlerde Adıyaman Gölbaşında dağların arasında oluşan ve metrelerce uzayan fay kırığı havadan görüntülendi.

Yayınlanma: 10:08 - 27 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 ana büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu. Adıyaman, depremin en çok yıkıma uğrattığı yerlerden biri oldu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Ozan Mahallesi mevkiinde dağların arasında oluşan ve metrelerce uzayan fay kırığı havadan görüntülendi. Fay kırığı nedeniyle mahalleye çıkan bir yol kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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Adıyaman deprem Kahramanmaraş
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