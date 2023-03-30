Aracın ekspertiz ücretini ödemeyen kişinin iş yerine kurşun yağdırdı

İstanbul'da aracın ekspertiz ücretini ödemeyen kişinin iş yerine silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar 100. Yıl Mahallesi Kışla Caddesi üzerindeki bir iş yerine otomobilden silahla ateş açılması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.Ö. olduğunu tespit etti.

Şüpheli A.Ö’nün, iş yeri sahibi F.K’dan alacağı aracın kendisine anlatılandan farklı çıkması ve bu nedenle ekspertiz ücretinin geri ödenmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine silahla ateş açtığı belirlendi.

Sultangazi’de belirlenen adreste yakalanan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen A.Ö, işlemleri için emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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