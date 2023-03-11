Muğla’da korkunç kaza: 1 ölü

Muğla’nın Bodrum Milas karayolunda meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli Uğur Belen yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum Milas karayolunda dün gece saatlerinde meydana gelen kazada U dönüşü yaptığı belirtilen bir otomobil, karşı istikametten gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli 30 yaşındaki Uğur Belen'in kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Kazadan sonra hurdaya dönen motosikletten yola fırlayan Uğur Belen’in, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazadan sonra otomobil sürücüsü büyük şok geçirirken, polis tarafından gözaltına alındı. Uğur Belen'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaza sonrası açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat “CHP Milas İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Belen'in yeğeni, Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli Uğur Belen kardeşimizi elim bir trafik kazası sonucu yitirdik. Genç yaşta ve beklenmeyen bu ölüm bizi çok derinden üzdü. Başımız sağ olsun, cennet mekanı olsun…” ifadelerini kullandı.