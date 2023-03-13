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Bursa’da toprak kaydı, milyonluk lüks evler hasar gördü

Bursa'nın Taş Mahal Hobbit Evleri'nde toprak kayması meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, 3 taş villa hasar gördü. 

Halil ATAŞ
Yayınlanma: 14:12 - 13 Mart 2023 Güncellenme:
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Bursa’da milyonluk lüks taş evlerde toprak kayması sonucu hasar meydana geldi.

LÜKS EVLER HASAR GÖRDÜ

Olay Bursa’nın İznik ilçesi Elbeyli köyünde meydana geldi. İznik Gölü manzaralı milyonluk lüks Taş Mahal Hobbit Evleri’nin bulunduğu alanda, toprak kayması meydana geldi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda 3 lüks ev hasar gördü. Hasar gören evlerin çevresinde güvenlik önlemi alınırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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