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Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.

Yayınlanma: 14:19 - 30 Mart 2023 Güncellenme:
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Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Hatay, Adıyaman ve Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ’ın güneyinde, kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Bölgedeki vatandaşların ulaşımda aksama, çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor. (AA)

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Adana Adıyaman deprem Elazığ Gaziantep Hatay Kahramanmaraş Malatya Meteoroloji son dakika
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