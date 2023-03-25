Abone Ol

Diyarbakır’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 3’ü ağır, 9 yaralı

Diyarbakır'da petrol arama çalışması yürüten firmanın işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 3'ü ağır, 9 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Diyarbakır’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 3’ü ağır, 9 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Tekağaç mevkisinde meydana geldi. Petrol arama çalışması yürüten özel bir şirkete ait H.T. yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü H.T ile işçiler Y.Ş, (31), H.Ö. (48), R.A (31), Y.A. (30), M.U. (28), H.E. (38), V.Ö. (45) ve M.Ç. (41) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan V.Ö., M.U. ve H.E. buradaki ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır’daki hastanelere sevk edildi. (DHA)

İşçileri taşıyan midibüse TIR çarptı: 20 yaralıİlginizi Çekebilirİşçileri taşıyan midibüse TIR çarptı: 20 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam