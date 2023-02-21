Son dakika… Eldiveninin teki enkazdan çıkardığı Reyyan’da kaldı: ‘Tarifsiz bir duygu’

Samsun itfaiyesinde görevli Cemalettin Dullu, depremin ardından gittikleri Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtardıkları 4 yaşındaki Reyyan Karadaş elini bırakmayınca eldiveni çıkarmak zorunda kaldı. Eldivenin tekini küçük Reyyan'a bırakan Dullu, "Tarifsiz bir duygu" dedi.

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Kahramanmaraş’ta 5 kişilik Karadaş ailesi, depremde evlerinin bulunduğu binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin de katıldığı çalışmalarla aile kurtarıldı.

Depremden 18 saat sonra çıkarılan ailenin en küçük üyesi Reyyan Karadaş, çalışmalar sırasında çok korktuğu için itfaiye personeli Cemalettin Dullu’nun elini sımsıkı tuttu.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra da tuttuğu eli bırakmayınca Dullu, eldiveninin tekini çıkarıp Reyyan’a bıraktı.

“ÇOK KORKTUĞU İÇİN ELİNİ TUTMAMI İSTEDİ”

Olay yerine gittiklerinde dışarda birkaç farklı ailenin olduğunu söyleyen Cemalettin Dullu, şunları söyledi:

“Yıkılan binanın enkazından ses geldiğini duyunca çalışmalarımıza başladık. İçeriye 3 kişi girebildik. Enkazda da 3 yetişkin, 2 çocuk vardı. Çocuklardan birinin adı Reyyan’dı. Çavuşum onu rahatlatmak adına, sorular soruyordu. Reyyan korktuğu için çavuşumuzun elini tutuyordu.

Bırakması için benim Reyyan’ın elini tutmamı istedi. Elimi tutturdum ve enkazdan çıkarıp sedyeye yerleştirdik. Çok korktuğu için elimi bırakmadı. Elimi bırakmadığı için sedye ilerliyordu ama Reyyan benimle kalıyordu. Bana, Korkuyorum, beni lütfen bırakma diye konuştu. Elimi bırakmayınca ben de eldivenimin tekini çıkarmak zorunda kaldım.

O, eldivenle birlikte gitti, diğeri ise bende kaldı. Çok tarifsiz bir duygu. Birinin hayatını kurtarmak ve hayatına dokunabilmek çok farklı. Zaten bu yüzden bu mesleği seçmiştim. Mesleğimle gurur duyuyorum. Eldiveni saklıyorum, ömrümün sonuna kadar da saklayacağım.” (DHA)

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