Enkazda vurulmuş halde bulunan köpeğin bacağı ampute edildi

Hatay'da, depremde enkazdan yaralı olarak çıkarılan köpek, Mersine getirilerek tedavi edildi. Tüfekle vurulduğu belirlenen ve sol arka bacağı kesilen köpeğe Umut adı verildi.

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Hatay’da gönüllü ekipler tarafından enkazda yaralı bir sokak köpeği bulundu. Götürüldüğü sahra hastanesinde ilk müdahalesi yapılan sokak köpeği, Mersin’e getirildi.

Burada özel bir veteriner kliniğinde röntgeni çekilen köpeğin sol arka bacak kısmında onlarca saçma tespit edildi. Tüfekle vurulduğu belirlenen köpeğin sol bacağı ameliyatla kesildi.

Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Cem Onur Baştuğ, “Bize geldiğinde sol arka uyluk kemiğine saçma yemişti hayvan. İçeride yaklaşık 150 saçma vardı. İlk gün bacağı kurtarmak için çok çabaladık ama uyluk kemiği tamamen kırılmış ve hissiyat yoktu. Bir gün daha bekledik his alabilir miyiz diye ama başaramayınca bacağı ampute etmek zorunda kaldık. Şu an durumu iyi, operasyon başarılı şekilde geçti. Yürüyebiliyor, neşesi gayet iyi” dedi.

Kentte bir hayvansever tarafından sahiplenen köpeğe ‘Umut’ ismi verildi. (DHA)

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