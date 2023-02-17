Enkazdan kurtarıldılar göz yaşartan buluşma

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan apartmanın enkazından kurtarılan Ayhan Güvercin ve 14 yaşındaki kızı, ilk kez hastanede bir araya geldi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 7 Şubat’ta Taşpınar Apartmanı’nın enkazından kurtarılan Ayhan Güvercin (40), Adana’daki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Güvercin, hastaneden çıkar çıkmaz Antalya Şehir Hastanesi’nde yatan 14 yaşındaki kızı Zeliha’yı ziyaret etti.

Tekerlekli sandalyesinden kalkıp kızına sarılan baba, duygu dolu anlar yaşadı. Cep telefonu kamerasına yansıyan buluşmada baba kız, afetin ardından ilk kez sohbet etme imkanı buldu.

Genç kız, görüntülü görüşme yaptığı itfaiye ekiplerine de çabalarından dolayı teşekkür etti.

Güvercin’e “Zeliş” diye seslenen ekipler, “İyi misin? Görmeyeli ne kadar tatlı olmuşsun. Seni gördük daha iyi olduk.” dedi. Genç kız da “Siz bana en büyük yardımı yaptınız. Sizi unutmam.” ifadesini kullandı.

Akevler Mahallesi’nde yıkılan Taşpınar Apartmanı’nın enkazından Ayhan Güvercin, kızı Zeliha ve 4 yaşındaki oğlu Aras’ın yaralı kurtarıldığı, eşi ve bir kızının cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

“ÜÇ ÇOCUĞUNA KAVUŞAN DEPREMZEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU”

Antakya ilçesinde ise depreme eşi ve çocuklarıyla yakalanan 29 yaşındaki Ganime Bük, evden dışarı çıkmaya çalıştığı sırada çöken binanın enkazında kaldı. Yaklaşık iki saat sonra enkazdan kurtarılan Bük, hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda kırık ve ezikler oluşan Bük, önce Mersin’e, ardından da Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyatların ve yoğun bakım tedavisinin ardından servise alınan Bük’ü, çocukları Muhammet Emrah (11), Rabia (9) ve Rümeysa Bük (7) hastanede ziyaret etti.

Günler sonra görüşen ve yataktan kalkamayan anne ile çocukların kavuşmalarında duygusal anlar yaşandı.

Çocuklarıyla gözyaşlarına hakim olamayan Bük, hasretini evlatlarının ellerini öperek dindirmeye çalıştı.

Bük, sağlık durumunu soran çocuklarını, “Sizleri gördüm, ben çok güçlüyüm.” diyerek teselli etmeye çalıştı. (AA)

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