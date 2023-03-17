Galeria Sitesi’nin enkazını kaldırma çalışması başladı
Diyarbakır'da, 1999'da kentin ilk alışveriş merkezi olarak hizmete giren Diyar Galeria Sitesinin son blokunun da yıkılmasıyla enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.
Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi’nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı.
89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 bloktan 2si kontrollü yıkılan sitenin D bloku da dün kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Ayakta bloku kalmayan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları başlatıldı. Toplanan moloz ve demirler bir araya getirilerek kamyonlarla taşınacak. (DHA)