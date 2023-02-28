Hatay’da, depremde zarar gören araçların hasar tespit kayıtları başladı

Hatay'da depremde zarar gören araçların hasar tespit çalışması, merkezde kurulan çadırda başladı. Araçları ağır hasar alan depremzedeler, günün ilk saatlerinde çadır önünde uzun kuyruk oluşturdu.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen iki depremin ardından 20 Şubatta iki deprem daha olan Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediyor. Kentin depremlerden en çok etkilenen ilçelerinden Antakya ve Defnede binlerce araç zarar gördü.

Bu araçların hasar tespiti için Defne ilçesi Sümerler Mahallesi Şükrü Güçlü Caddesindeki Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’nin bahçesine Afet Koordinasyon Merkezi için çadır kuruldu. Araçları zarar gören veya pert olan depremzedeler kayıt yaptırmak için çadır önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

“EVİM, AHIRIM, HAYVANLARIM, ARAÇLARIM, HER ŞEYİM GİTTİ”

Depremde enkaz altında kalıp, hurdaya dönen 3 aracı için sıraya girdiğini söyleyen Ahmet Güler, “Araçlarımın kaydını yaptırmak için bekliyorum. Evim, ahırım, hayvanlarım, araçlarım her şeyim gitti. 3 aracımın hepsi enkaz altında kaldı. Ama hayat devam ediyor. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Enkaz altından çıkarılan otomobilinin pert olduğunu dile getiren depremzede Ayten Horoz ise “Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sıfırdan başladık. Canımızın sağ çıktığına şükrediyoruz. Dükkanlarımızı, araçlarımızı, evlerimizi kaybettik. Sokaktayız. Eşim, evimiz ve iş yeri için sıraya girdi. Ben de araç için buradayım” diye konuştu. (DHA)

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