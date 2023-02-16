Hataylı depremzede: Dönmemiz lazım, orası bizim memleketimiz

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'ın Defne ilçesinden ailesiyle gittiği Adana'da KYK yurduna yerleştirilen İsmail Zahteri, evlerinin hasarlı olmasına rağmen geri dönmek istediğini belirterek, "Dönmemiz lazım. Orası bizim memleketimiz. Başka çaremiz yok. İnsanın evi gibi olmaz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremde evlerini, yakınları kaybeden yüzlerce depremzedenin çevre illere nakli sürüyor.

Adana’da yüzlerce depremzede ise Çukurova Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Yurtta kalan yüzlerce depremzede aile, burada hem barınma ihtiyacını karşılıyor hem de 3 öğün sıcak yemek yiyebiliyor.

DÖNMEMİZ LAZIM, ORASI BİZİM MEMLEKETİMİZ

Depremde evi hasar görünce ailesiyle Hatay’dan Adana’ya gelen İsmail Zahteri, “Çok fazla yakınımızı kaybettik. Hatay’ın her kesiminden herkes birilerini kaybetti. İlk günler mahallemizdeydik ama sarsıntılar devam edince buraya geldik. Deprem korkusu geçmez. Artık döneceğiz. Artçı sarsıntılara alıştık. Mecburuz. Dönmemiz lazım. Orası bizim memleketimiz. Başka çaremiz yok. İnsanın evi gibi olmaz” ifadelerini kullandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kahramanmaraşlı depremzede: Kızım evlenecekti, şimdi ne çeyiz kaldı ne düğün