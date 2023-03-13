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İstanbul merkezli 3 ilde MLKP operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü MLKP’nin (Marksist Leninist Komünist Parti) gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM
Yayınlanma: 08:58 - 13 Mart 2023 Güncellenme:
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Operasyon, TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) görevlilerince gerçekleştirildi. MLKP silahlı terör örgütünün açık alan gençlik yapılanması SGDF'nin (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma yapan TEM ekipleri bazı şüphelileri belirledi.

Yapılan araştırmalarda 14 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından dün sabah İstanbul, Bursa ve İzmir'de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.

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