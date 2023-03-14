Abone Ol

İstanbul’da 5 katlı binada korkutan yangın 

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı

Yayınlanma: 15:16 - 14 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da 5 katlı binada korkutan yangın 

Yangın, saat 13.30 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi 1546. Sokak’ta çıktı. 5 katlı binanın çatısı bir anda alev alev yanmaya başladı. Yanan binanın bitişiğinde bulunan binadakileri alevler tehdit edince çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri 3 binanın çatısını saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri sokağın iki tarafını trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)

Trabzon'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındıİlginizi ÇekebilirTrabzon'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam