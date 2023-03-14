İstanbul’da 5 katlı binada korkutan yangın
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı
Yangın, saat 13.30 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi 1546. Sokak’ta çıktı. 5 katlı binanın çatısı bir anda alev alev yanmaya başladı. Yanan binanın bitişiğinde bulunan binadakileri alevler tehdit edince çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri 3 binanın çatısını saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri sokağın iki tarafını trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)