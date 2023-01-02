İstanbul’da polis şüpheliyi bacağından vurdu

İstanbul Küçükçekmece'de polisin bir şüpheliyi bacağından vurma anı telefon kamerasına yansıdı. Vurulmadan önce arkadaşına 'videoya çek' diyen şüphelinin, 25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

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Silahlı kavga ihbarı için gece saat 01.55’te Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ne gelen polis ekiplerini görenlerden F.A. isimli bir kişi, polise dönerek, “Siz kim oluyorsunuz bu mahalleden adam mı alacağınızı zannediyorsunuz” dedi.

F.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada F.A.’nın oğlu F.A., polisin babasını gözaltına almasına engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede 2 polis yaralandı. Polis, çevredekilerin engelleme çabasına rağmen F.A.’yı alarak emniyete götürdü.

Ekipler F.A.’nın işlemlerini yaparken, oğlu F.A. da ailesiyle birlikte polis merkezinin kapısında beklemeye başladı. Taşkınlık çıkardığı belirtilen oğul F.A. da gözaltına almak istedi.

Yapılan sorgusunda hakkında farklı suçlardan 25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen F.A.’nın, kendisini gözaltına almak isteyen polislere tekme atarak kaçmaya çalıştığı kaydedildi.

Polis, şüpheliyi tabancayla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polisin şüpheliyi vurma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüpheli F.A.’nın vurulmadan saniyeler önce arkadaşına videoya çek dediği amnlar da

Bacağından vurulan F.A., tedavi için hastaneye kaldırıldı. Baba F.A.’nın da çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest kalırken, yaralı olan oğlu ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)