İzmir’de trans birey cinayeti
İzmir'de M.F., trans birey olduğu öne sürülen Ece E.'yi çıkan tartışmanın ardından boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 03.30 sıralarında Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.F. ile trans birey olduğu öne sürülen Ece E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.F., Ece E.’yi boğazından bıçakladı. Ece E. kanlar içerisinde yere yığılırken, M.F. bindiği taksiyle kaçtı. Taksi plakasını ve gittiği yönü tespit eden ekipler, 15 dakika içerisinde M.F.’yi yakaladı. Ece E.’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)