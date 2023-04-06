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Kavgayı ayırmaya çalışırken yeğeni tarafından öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kavgayı ayırmak için araya giren 4 çocuk babası Bekir Buğdaycı, yeğeni Onur Buğdaycı tarafından 2 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

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Kavgayı ayırmaya çalışırken yeğeni tarafından öldürüldü

Bahçe Mahallesi’nde hem komşu hem de akraba olan 2 ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada araya giren Bekir Buğdaycı, yeğeni Onur Buğdaycı tarafından 2 yerinden bıçaklandı.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bekir Buğdaycı, kurtarılamadı. Onur Buğdaycı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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