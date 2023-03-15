Konya’da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Konya'da husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 2si yoldan geçen, 3 kişi yaralandı. Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Şükran Mahallesi’nde kentin en işlek noktalarından Mimar Muzaffer Caddesi’nde meydana geldi.

Melih E. ve arkadaşı Mert E., ayakkabı satışı yapan Onur Y.’nin iş yerinin önüne gelip, tabancayla ateş etti. Bu sırada Onur Y.’nin yanında bulunan 3 arkadaşından 2’si de yanlarındaki tabancaları çekip, karşılık verdi.

Bunun üzerine Melih E. ve Mert E. kaçmaya başladı, Onur Y. ve arkadaşları da ateş ederek peşlerine düştü. Çatışmada Mert E. belinden ve bacağından, bu sırada yoldan geçen Mustafa Erdoğan başından, üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu kişi de kolundan yaralandı. Çatışma anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mert E. olay yeri yakınına bıraktığı otomobille Konya Numune Hastanesine giderken, diğer 2 yaralı ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan Onur Y. ve 3 arkadaşı ile Melih E.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)