Köpekleri besleyen kadına saldırıp çenesini kırmıştı, cezası belli oldu

Eskişehir'de sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Aysun Bekar'a saldırıp çenesini kırdığı suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sabih Bozok, iyi hal ve haksız tahrik indirimiyle 10 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını 6 bin lira para cezasına çevirip, 10 eşit taksitle ödenmesine hükmetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eskişehir’de oturan 3 çocuk annesi Aysun Bekar, oğlu Arda ve arkadaşı Beyza Yerlikaya ile 2021 yılı haziran ayında sokak hayvanlarını beslemek için gittiği Odunpazarı ilçesinin kırsal Akpınar Mahallesi’nde, orada hayvanları beslemesini istemeyen Sabih Bozok’un saldırısına uğradı.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bekarın çenesinde 2 kırık tespit edildi. Geçirdiği ameliyatın ardından çenesine platin takılan Aysun Bekar, tedavisinin ardından taburcu oldu. Sabih Bozok ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameyle Sabih Bozok hakkında, kasten yaralama ve tehdit suçlarından 1,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 8inci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İddianamede, Aysun Bekarın çenesindeki kırıklar nedeniyle verilecek cezanın da yarı oranında artırılması talep edildi.

10 AY CEZA ALDI

Davanın karar duruşmasına taraftar ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Sabih Bozok, suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Mahkeme, Sabih Bozok’a iyi hal ve haksız tahrik indirimiyle kasten yaralama suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hapis cezasını 6 bin lira para cezasına çevirip 10 eşit taksitle ödenmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca sanık Bozok’a, Aysun Bekarın oğlu Ardaya yönelik kasten yaralama suçundan ise 5 taksitle 1500 lira para cezası verdi. Sabih Bozok’un eşi Ayşegül Bozok ise hakaret ve tehdit suçlarından beraat etti. (DHA)