Manisa’da kedi kulübeleri ateşe verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, mahalleli tarafından sokak kedileri için yapılan kulübeler, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. O anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Turgutlu ilçesi İstiklal Mahallesi Altıntaş Sokakta mahallelinin sokak kedileri için yaptığı kulübeler, dün, bir kişi tarafından ateşe verildi. Alevleri fark eden mahalleli, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının kulübelerin yanında park halinde bulunan bir kamyonete sıçraması da önlendi.

Kulübelerin ateşe verildiği anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kulübeyi eğilip, ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı ve mahallelinin kovayla su taşıp yangına müdahale ettiği görüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Osmaniye'de enkazda kalan 5 yavru kedi kurtarıldı