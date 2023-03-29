Abone Ol

Sakarya’da kayınvalidesini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, boşanmak isteyen eşiyle tartışması sırasında kayınvalidesini silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yayınlanma: 11:51 - 29 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sakarya’da kayınvalidesini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Karasu Adliyesi önünde dün yaşanan olayın ardından kaçmak isterken polis ekiplerince yakalanan E.T’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kayınvalide A.Ö’nün ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Karasu Adliyesi önünde, dün E.T. ile kendisinden boşanmak isteyen eşi N.T. ve kayınvalidesi A.Ö. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.T’nin tabancayla ateş etmesi sonucu kurşun isabet eden A.Ö. yaralamıştı. Kaçmak isteyen şüpheli, adliyedeki kolluk kuvvetlerince yakalanmıştı. (AA)

Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kayınvalidesini yaraladıİlginizi ÇekebilirBoşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam