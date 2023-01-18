Abone Ol

Şanlıurfa merkezli kaçak akaryakıt operasyonuna 14 gözaltı

Şanlıurfa ve Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, 29 bin 565 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 13:26 - 18 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şanlıurfa merkezli kaçak akaryakıt operasyonuna 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent kırsalındaki depoda madeni yağ, geri dönüşüm veya boya kimyasalları üretimi yapan firmalardan temin ettikleri akaryakıt karışımlı malzemelerin kaçak akaryakıta dönüştürdüğünü belirledi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa ve Ankara’da 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, 29 bin 565 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

İzmir'de 150 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiİlginizi Çekebilirİzmir'de 150 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
X Reklam