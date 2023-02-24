Türk kargo gemisi Muğla açıklarında ada kayalıklarına oturdu

Bir Türk kargo gemisi, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarındaki Tilos Adası yakınlarında bu sabaha karşı kayalıklara oturdu. Türk kargo gemisinin yardımına yine bir Türk kargo gemisinin gittiği belirtildi.

Yaşar ANTER

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Ege Denizi'nde seyir halinde olan 124 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki MED Çerkezköy isimli Türk kargo gemisinin bu sabah saatlerinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki Tilos Adası yakınlarında kayalıklara oturduğu belirtildi.

Rodos Adası'nda yayın yapan Rodiaki Gazetesi'nin internet sayfasında bugün okuyuculara duyurulan haberde Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Suriye'ye giden yük gemisi ile ilgili açıklama yapan Tilos Belediye Başkanı Maria Kamma'nın geminin kaptanı ile temasa geçtiği ve yardım istenmesi durumunda yardım edebilecekleri ancak kaptanın şu anda yardım istemediği belirtildi.

Olay yerinde Yunanistan sahil güvenlik botları ile kurtarma teknelerinin hazır beklediği öğrenildi. Geminin yükünün ne olduğu ve deniz alanında kirlilik bulunup bulunmadığı ile ilgili bilgi verilmedi.

Med Çerkezköy gemisi mürettabatının yardımına bölgede seyir halinde olan Med Çorlu gemisinin gittiği belirtildi.

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