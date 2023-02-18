Yardım malzemelerini dükkanında satarken yakalanan esnaf tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinde depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini sattığı iddiasıyla gözaltına alınan esnaf tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğlalı esnaf ise olaya sert tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Saatli Kule Caddesi’nde kendisini depremzede olarak tanıtan bir dükkan sahibinin yardım toplama merkezlerinden aldığı erzak, odun ve kıyafeti dükkanında sattığı ihbarını alan emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.

“DEPREMZEDEYİM” DİYEREK TOPLADIĞI YARDIMLARI SATMAYA ÇALIŞTI

Yapılan incelemelerin ardından belirlenen adrese Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli A.K.'ye ait iş yerinde yapılan aramada, depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dükkanda ele geçirilen malzemeler Afet Yardım Merkezi'ne gönderildi.

ESNAF SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Bir esnafın depremzedeler için toplanan yardımları dükkanında satmasının kabul edilemez olduğunu belirten esnaf evli ve iki çocuk babası 54 yaşındaki Behlül Kılıç “Bizde esnafı ve elimizden geldiğince deprem bölgesine yardım göndermeye devam ediyoruz, asrın felaketinde bazen böyle asrın şerefsizleri ile karşılaşabiliyoruz. Bu davranışı, bir esnaf olarak kabul etmem mümkün değil. Esnaf olarak çok öfkeliyiz, adalet cezasını vermiş tutuklanmış, mal sahipleri bundan sonra işyerini kime vereceklerini düşünsünler” diye konuştu.