Yılbaşı kutlaması için gittiği evde balkondan düşüp öldü
Sinop'ta misafirliğe gittiği arkadaşının evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kentte balıkçılık yapan Can Demirtaş, (31) yılbaşı kutlaması için Gelincik Mahallesi’nde ikamet eden bir arkadaşının evine gitti.
Burada arkadaşlarıyla yılbaşı kutlaması yapan Demirtaş, sabah saatlerinde çıktığı ikinci kattaki evin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirtaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)