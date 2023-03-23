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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne'de son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ mensubu 5 zanlı gözaltına alındı.

Yayınlanma: 15:13 - 23 Mart 2023 Güncellenme:
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü üyesi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı.

Zanlılardan 4’ünün FETÖ, 1’inin de terör örgütü PKK mensubu olduğu için arandığı belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

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