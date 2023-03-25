Son dönemin gözdesi: Kombi hırsızlığı
Bağcılar'da bir evden çaldığı kombiyi aynı mahalledeki hurdacıya satan şüpheli tutuklandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi’ndeki bir evden kombi çalınması üzerine yaptığı çalışmada, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Saha çalışması yapan ekipler, çalınan ürünün aynı mahalledeki bir hurdacı dükkanında olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.Z’nin kombiyi 1800 lira karşılığında H.A. isimli şüpheliden aldığını söylemesi üzerine ekipler, eşkal ve kimlik bilgileri uyan zanlıyı Çınar Mahallesi’ndeki evinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından iş yeri sahibi serbest bırakılırken H.A. ise adliyeye sevk edildi.
Daha önce de 17 suç kaydı olan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin evden çaldığı kombiyi omuzunda taşıyarak sokakta yürüdüğü anlar da çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)