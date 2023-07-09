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Soner, sulama kanalında boğuldu

Eskişehir'de sulama göletine düşerek boğulan Soner Sınır'ın (18) cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu.

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Soner, sulama kanalında boğuldu

Odunpazarı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi’ndeki sulama göletine giden Soner Sınır, bir süre sonra suya düşerek gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gölete AFAD, AKUT, jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaptığı arama çalışmasının ardından Soner Sınırın cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sudan çıkarılan Sınır, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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