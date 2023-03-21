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Sporcuların da bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde sporcuların da yer aldığı midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.

Yayınlanma: 12:51 - 21 Mart 2023 Güncellenme:
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Alparslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler Kulübü sporcularının da içinde olduğu, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 30 AAC 131 plakalı midibüs, Van-Başkale kara yolunun 55. kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Başkale, Gürpınar ve Van’daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)

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