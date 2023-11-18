Su basan bodrumda mahsur kalan aileyi ekipler kurtardı
Balıkesir'de su basan bodrum katta mahsur kalan üç kişilik aile ile köpeklerini itfaiye kurtardı.
Balıkesir’de sağanak nedeniyle su basan bodrum kattaki dairede yaşayan üç kişilik aile ve köpeklerini itfaiye ekipleri kurtardı.
Kentte, sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle Savaştepe Caddesi’ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Aile, itfaiyeden yardım istedi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, dairede yaşayan 3 kişilik aile ile köpeklerini kurtardı.
Aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, itfaiye ekipleri, eve dolan suyu da tahliye etti. (DHA)